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    Olympiakos - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan takımı Olympiakos ile mücadele edecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 21:39
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 22:56
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    Olympiakos - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

    Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

    İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Karşılaşma Exxen Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Olympiakos: Vaclik; Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk; M'Vila, Camara; Masouras, A.Camara, Onyekuru; El Arabi

    Fenerbahçe: Berke, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Rossi, Berisha

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