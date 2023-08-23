Omar Colley: Hedefimiz gruplara kalmak

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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Bükreş'te yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Mücadele öncesi takımın deneyimli savunma oyuncusu Omar Colley maçın oynanacağı Rapid Giuleşti Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz gruplara kalmak"

Siyah-beyazlı takımın Gambiyalı oyuncusu Omar Colley, şunları söyledi:

Bir Avrupa maçı oynayacağız. Hedefimiz gruplara kalmak. İyi bir oyun oynamak istiyoruz. İyi oyunu İstanbul’a da taşımak istiyoruz. Gruplara kalabilmek için elimizden geleni yapacağız. Amartey’le iki maç oynadık. Amartey iyi bir oyuncu. Sezonun henüz başındayız. Geniş bir kadromuz var. Bu geniş kadroda herkes oynama fırsatı bulacaktır. Taraftarlarımızın bizi yarınki maçta destekleyeceğine inanıyoruz