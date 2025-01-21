Önce kırmızı kart, sonra penaltı! Ali Sami Yen'de ilginç anlar

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise ilginç bir olay yaşandı.
BARIŞ ALPER, KIRMIZI GÖRDÜ
Karşılaşmanın 50. dakikasında Dinamo Kiev ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Barış Alper Yılmaz, elle oynama gerekçesiyle sarı kart gördü.
İlk yarıdan sarı kartı bulunan Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, ceza sahasında yaşanan pozisyonda çekildiğini işaret etti.
KIRMIZI İPTAL EDİLDİ, PENALTI VERİLDİ
Hakem Kristo Tohver, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve kırmızı kartı iptal ederek Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi.
Hakem Tohver, bu pozisyonda Dinamo Kiev'den Oleksandr Tymchyk'a da sarı kart gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen ise ağları sarsmayı başardı.
(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)
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