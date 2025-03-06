Rangers'ın bulduğu gol birkaç milimle çizgiyi geçti

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Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile İskoç takımı kozlarını paylaştı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 6. dakikasında ev sahibi Fenerbahçe şanssız bir golle geri düştü.

GOL NASIL OLDU?

Sebastian Szymanski'nin iki kez kaptırmasının ardından top Milan Skriniar'a geldi. Skriniar'ın uzaklaştırdığı top Rangerslı futbolcuya çarparak Dessers'ın önüne düştü. İrfan Can Eğribayat'tan sıyrılan Dessers, vuruşunu yaptı ve ardından Çağlar Söyüncü çevirdi.

GOL KARARI VERİLDİ

Maçın İspanyol hakemi Gonzalez, gol çizgisi teknolojisiyle gol kararını duyurdu.

Daha sonra gösterilen gol çizgisi teknolojisi animasyonunda, topun birkaç milimle gol olduğu ortaya çıktı.

(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.)