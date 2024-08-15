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Rapid Wien'e elenen Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

Rapid Wien'e elenen Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Temsilcimiz Trabzonspor, 1-0 yenildiği UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nun rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Alınan bu sonuçla bordo-mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.