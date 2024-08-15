Rapid Wien'e elenen Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Robert Klauss’un çalıştırdığı Avusturya ekibi Rapid Wien ile Abdullah Avcı yönetimindeki temsilcimiz Trabzonspor, Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas’ın düdük çaldığı müsabakada Allianz Stadion’da karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz Trabzonspor, evinde 1-0 yenildiği maçın rövanşında deplasmanda Rapid Wien'e 2-0'lık skorla mağlup oldu.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekip etkili ataklar geliştirmesine karşın Uğurcan Çakır kalesini gole kapattı.
RAPID WIEN, İKİNCİ YARIDA ÜST ÜSTE GOLLERİ BULDU
İkinci yarıda da karşılıklı mücadelelerle devam maçta Rapid Wien 78. dakikada Matthias Seidl ile öne geçti.
Gol sonrası kontrataklarla etkili olan Avusturya ekibi 87. dakikada Christoph Lang ile farkı ikiye çıkarttı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve maç 2-0 Rapid Wien'nin galibiyeti ile tamamlandı.
TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI
Trabzonspor'da Pedro Malheiro 85. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
BORDO-MAVİLİLER, RAKİBİNİ BEKLİYOR
İlk maçta kendi evinde 1-0 mağlup olan Trabzonspor bu skorlarla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma şansını kaybederek elendi.
Bordo-mavililer, yoluna Konferans Ligi play-off turunda Wisla Krakow - St. Gallen eşleşmesinin galibiyle oynayacağı müsabakalarla devam edecek.
St. Gallen ilk maçta rakibini 2-0 mağlup etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış