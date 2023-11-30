Rıza Çalımbay: Geldiğimden beri sakatlıklarla uğraşıyorum Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Club Brugge'a 5-0 kaybedilen maç hakkında, "Herkes değişik yerde oynadık. Elimizde oyuncu yok, defans hiç yok. Maçı kaybetmek istemedik ama... 1 stoperimiz bile yok doğru dürüst" dedi.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Club Brugge karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Club Brugge 5-0 kazanırken goller; 4. dakikada Casper Nielsen, 14 ve 46. dakikalarda Igor Thiago, 51. dakikada Raphael Onyedika, 70. dakikada ise Andreas Skov Olsen'den geldi.

Maçın ardından ise siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

"Prestij açısından kötü oldu"

Kendileri açısından çok kötü bir maç olduğunu söyleyen Çalımbay, şu sözleri sarf etti:

Her şeyden önce hakikaten bizim için iddiasız bir maçtı. O kadar da çok eksik var. Hepsi meydana çıktı. Hiç kimse yerinde oynamadı. Ne sağ bekimiz sağ bek, ne sol bekimiz sol bek. Mecburen Onur'u stoperde oynattık. Herkes değişik yerde oynadık. Elimizde oyuncu yok, defans hiç yok. Maçı kaybetmek istemedik ama... 1 stoperimiz bile yok doğru dürüst. Maça da kötü başladık. İkinci yarıda daha iyi olacağız dedik, hemen başta gol yedik. Üzgünüz. Hedefimiz Konferans Ligi değil zaten. Önümüzde Ankaragücü, Fenerbahçe gibi kritik ve önemli maçlar var. Prestij açısından kötü oldu. Böyle bir sonuç beklemiyordum.

"Geldiğimden beri sakatlıklarla uğraşıyorum"

Oyuncuların farklı bölgelerde oynadığına dikkat çeken Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncuyu yerinde oynatmazsan verim bekleme şansın sıfır. İlk defa bu kadar eksik bir takımdık. Bizim kadroda sakatların sayısı, sağlıklı oyunculardan daha fazla. Yapacak bir şey yok. Bu da benim şanssızlığım. Geldiğimden beri sakatlıklarla uğraşıyorum.

"Bana deseler ki, 'Bu maçı oynamasan olur mu?' olur derdim"

Sakatlığı bulunan oyuncular hakkında konuşan Çalımbay, şunları dedi:

Rosier'in Samsun'daki sakatlığı, nereden baksan 2 hafta. Fenerbahçe maçında oynamaz. Arthur yine öyle. Bailly var, hep sakat. Mükemmel bir oyuncu ama sakat. Daniel sakat. Rachid sakat. Hangisini sayayım ki? Yapacak bir şeyimiz yok. Bana deseler ki, 'Bu maçı oynamasan olur mu?' olur derdim. Yapamıyorsun ki... Çocuk zorlanıyor, Tayfur. Onur zorlanıyor. Sol bekte Bahtiyar maskeyle oynuyor. Oyuncu mu yok diyecekler, yok, maalesef yok. Bizim oyuncularımızın oyunları da bu değil. Herkes rahat olsun. Konferans Ligi'nde iddiamız, bir şeyimiz yok. Sadece bir maç oynadık. O kadar.

"Sezon başından beri burada olsaydım çok şey değişik olurdu"

Takımın başında daha erken gelmesi gerektiğini söyleyen Çalımbay, şu açıklamayı yaptı: