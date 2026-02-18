Samsunspor'u Üsküp'te taraftarlar karşıladı

- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Shkendija ile oynayacağı maç için Kuzey Makedonya'ya gitti.
- Üsküp'e iniş yapan takım, taraftarlarca karşılandı.
- Taraftarlar, beklentilerini dile getirip takıma başarı diledi.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile oynayacağı karşılaşma için gittiği Kuzey Makedonya'da taraftarlar tarafından karşılandı.
Nuri Asan Tesisleri'nden ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan özel uçakla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e hareket etti.
TARAFTARLAR KARŞILADI
Samsun ekibi, yerel saatle 12.30 sıralarında Üsküp Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.
Havalimanında takımı, Samsunspor taraftarları karşıladı.
BAŞARI DİLEĞİNDE BULUNDULAR
Takımları lehine tezahürat yapan kırmızı-beyazlı taraftarlar, futbolculara başarı dileğinde bulundu.