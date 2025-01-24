Sebastian Szymanski kanat bekte alkış aldı

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de eksiklerin çokluğu nedeniyle Lyon maçındaki diziliş ve ilk 11 merakla bekleniyordu.

Jose Moruinho, 3'lü savunmadan vazgeçmedi. Ancak çift forvet yerine bu kez çift 10 numarayla sahaya çıkmayı tercih etti.

En-Nesyri'nin arkasında Tadic sola yakın, İrfan Can ise sağa yakın bir şekilde görev yaptı.

SZYMANSKI İYİ OYNADI

Portekizli teknik adamın; Mert Müldür, Kostic ve Levent'in yokluğunda sol kanat bekindeki sürpriz tercihi Sebastian Szymanski oldu.

Manchester United maçında da benzer bir rolde oynayan Sebastian Szymanski, performansıyla beğeni topladı.