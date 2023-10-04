Şenol Güneş: Gedson Fernandes maçında forma giyemeyecek Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano maçı öncesinde yıldız orta saha Gedson Fernandes'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak.

Dolmabahçe'de oynanacak maç 5 Ekim Perşembe saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek.

Kritik mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Lugano dinamik ve kompakt oynayan bir takım"

Şenol Güneş, sözlerine şöyle başladı:

Lugano dinamik ve kompakt oynayan bir takım. Kendi oyunlarını oynamaya çalışıyorlar. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ligde kayıplarımız var. Konferans Ligi'nde ilk maçta rakip daha üstün oynadı ama berabere kaldık. Yarın oynayacağımız maç çok kritik. Hem iyi oynamaya hem de kazanmaya ihtiyacımız var.

"Gedson'un idmanın son bölümünde bileği döndü"

Gedson ve Rebic'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Güneş, şunları dedi:

Gedson Fernandes iyileşmişti ama idmanın son bölümünde bileği döndü. Yarın o olmayacak, pazar günü de olmayacak. Ante Rebic de herhangi bir sorun yok. Gedson'un daha önce omzunda sorun vardı. Bu sakatlığı bileğinde oldu. Bir süre olmayacak.

"Taraftarın beklediği coşkulu takımı göstermek zorundayız"

Takımdan büyük bir beklentisi olduğunu ifade eden Şenol Güneş şunları dedi:

Zaman zaman camianın psikolojik direncinin kırıldığını hissediyorum. Adana Demir ve Trabzon maçlarında çok gol yediğimiz doğru. Taraftarın beklediği coşkulu takımı göstermek zorundayız. Yarın da böyle bir beklentim var. Yarın daha güçlü, daha mutlu olmak istiyorsak daha fazla çalışacağız. Bunu da hep beraber yapacağız. Oyun içindeki bazı başarı ve başarısızlıklar sizi oyun olarak etkileyebilir. Ezildiğimiz tek maç Brugge maçıydı.

"Fiziksel düşüşte çok fazla seyahat etmemizin de etkisi var"

Şenol Güneş açıklamalarına şöyle devam etti:

Sezon başında iki oyuncumuz vardı; Aboubakar ve Muleka. Açık oyuncumuz da yoktu Onur'u orada kullandık. Daha sonra yaşanan sonuçlar öz güvensizlik yarattı. Oyuncularımızın fiziksel olarak dalgalanması performansımızı etkileyebiliyor. İç sahada bu anlamda daha iyiyiz. Fiziksel düşüşte çok fazla seyahat etmemizin de etkisi var. Sadece maç olarak bakmayın. Brugge maçında genele oranla daha fazla temaslı oynamaya çalıştık ama çok pozisyon verdik.

"Mert Günok da önümüzdeki iki maçta bizimle olmayacak"

Mert Günok hakkında bilgi veren Güneş, şunları dedi:

Mert Günok da önümüzdeki iki maçta bizimle olmayacak. Ayağında bir güçsüzlük var, ön adale grubunda.

"Transfer dönemi bitmiş, artık konuşmanın bir anlamı yok"

Deneyimli teknik adam, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Onana'yı henüz kullanamadık. Bir adaptasyon ve algılama sıkıntılarımız oldu. Defansif olarak çok koşabilen bir isim. Chamberlain kariyer olarak çok üst seviye, fiziksel olarak hazır olduğunda büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Yarın ondan bu anlamda beklentilerimiz olacak. Transfer dönemi bitmiş, artık konuşmanın bir anlamı yok. Transfer dönemi yeniden başladığında eksiklerimiz varsa oturur, konuşuruz. Hücumda birçok varyasyonu sağlayabilecek oyuncumuz var; Rebic, Rashica, Ghezzal gibi. Performans olarak onları hazırlayacağız.

"Kazanabileceğimiz maçları alsaydık bunlar hiç konuşulmayacaktı"

Puan kayıpları yaşadıkları maçlar hakkında konuşan Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Biz kazanabileceğimiz maçları alsaydık bunlar hiç konuşulmayacaktı. Pendik maçı ile Trabzon maçı arasında sırıtan bir tarafımız yoktu ki o dönem kadro olarak eksik olduğumuz bir dönem. Çoğaldıkça kötüye gitme durumu oldu.

"Onana bir dalgalanma geçirdi"

Tecrübeli çalıştırıcı, açıklamalarını şöyle noktaladı: