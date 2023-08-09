Şenol Güneş: Beşiktaş ülke puanına çok önemli katkılar yaptı UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü ile oynanacak ilk maç öncesinde, "Beşiktaş ülke puanına çok önemli katkılar yaptı" dedi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye konuk olacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Bu kritik mücadele öncesinde siyah-beyazlı takımın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Kardeş takımla maça çıkacağız ve umarım kazanırız"

Şenol Güneş, sözlerine şu şekilde başladı:

Netfçi ile daha önce çok istememize rağmen hazırlık maçı yapamadık. Zor bir maç olacak. Umarım güzel bir maç olur ve hak eden kazansın. Her rakip önemlidir. İmkansızlık içerisinde çok başarılı oyuncular ve takımlar vardır. Üstten bakmayı insani olarak doğru bulmam. Kimlik, makam, şöhret, para... Bunlar insanın değerli olduğunu göstermez. Bugün başarılı olan, yarın başarısız olabilir. Sahada en iyisini vermek istiyoruz. Üst üste maç oynayan takımlar, bazen beklenmedik şekilde takılabilir. Azerbaycan'da futbol çok mesafe aldı. Avrupa'da 3 tane takım var. Futbol olarak yatırımları ve iddiaları üst seviyede. Qarabağ mesela çok sürpriz sonuçlar aldı. Biz kardeş takımla maça çıkacağız ve umarım kazanırız.

"Sahada olay olsun istemiyoruz"

Sahada olay istemediklerini ifade eden başarılı çalıştırıcı, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Elimizdeki kadroya sahip çıkıp, onlara destek vermek istiyoruz. Sahada olay olsun istemiyoruz. Geçen maçta olaylar oldu. Patlayıcıların kalkması lazım. Nefes alırken bile insanı boğuyor. Bunları yapan firmalara kızıyorum. Onlar da işi iyi biliyor. Görüntü olarak güzel gibi duruyor ama bence güzel değil. Havalimanına geliyorlar ama bunları yapmayın.

"En iyi 11 ile sahaya çıkacağız"

Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal hakkında konuşan Güneş, şu değerlendirmeyi yaptı:

Cenk Tosun antrenmanlara katılıyor ama buraya getirmedik. Rachid Ghezzal ise takımla birlikte çalışmalara başlamadı. En iyi 11 ile sahaya çıkacağız.

"Azerbaycan'dan geçmiş dönemlerde teklif aldım"

Geçmişte Azerbaycan'dan teklif aldığını itiraf eden Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Netfçi iddialı bir takım yaptı, teknik direktörleri Adrian Mutu. Bizim için zor bir maç olacak. Tirana'dan daha iyi bir takımla oynayacağız. Azerbaycan'dan geçmiş dönemlerde teklif aldım. Şu anda Beşiktaş'ta mutluyum. Herhangi bir değişiklik olamayacak.

"Beşiktaş ülke puanına çok önemli katkılar yaptı"

Son olarak ülke puanı hakkında konuşan Güneş, şunları söyledi:

Beşiktaş ülke puanına çok önemli katkılar yaptı. Ancak son 5 yıla bakıldığı için seri başı olma durumu ortadan kalktı. Türk takımlarının hepsinin başarılı olmasını isterim. Ülke puanımız yükselecek. Şampiyon olan takımın Şampiyonlar Ligi'ne direk gideceğine inanıyorum.