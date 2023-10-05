Şenol Güneş: Taraftarlardan özür diliyorum Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Lugano'ya kaybettikleri maç sonrasında "Taraftarımızdan özür diliyorum. Bugün bu statta bu duruma düşmek, söylenecek bir söz bulunamaz" dedi.

ensonhaber.com

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2’nci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano’ya sahasında 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 1 puanda kalırken, Lugano puanını 4'e yükseltti.

Mücadelenin sonunda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bir eksiklik varsa, o benim eksikliğim"

Çok üzgün olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Bizim için sürpriz bir sonuç oldu. Rakiplere için de öyle. Tam tersini düşündük. Buradaki sonuçla gruptaki avantajı çoğaltmak istiyorduk. Oyun da istediğimiz gibi gidiyordu. Kırmızı kart sonrası direnmeye çalıştık. 80’den sonra goller gelince direncimiz kırıldı. Sonra savunmaya çalıştık, gollerle direncimiz kırıldı. Sözün bittiği bir yerdeyiz. Beklemediğimiz bir sonuç çıktı. Seyircimizin önünde, onlara umudumuzu anlatmaya çalıştık. Bugün iki yönlü oyunu iyi taşıdığımızı düşünüyorum. Kırmızı sonrası yorgunluk da oldu. Golle direncimiz kırıldı. Bir eksiklik varsa, o benim eksikliğim. Bugünkü oyunumuz, bu oyuncularla bu maçı kazanmaya yeterliydi. Taraftarımızdan özür diliyorum. Bugün bu statta bu duruma düşmek, söylenecek bir söz bulunamaz. Yönetime olumuz tezahüratlar oldu. Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçı kaybettik.

"Kaybettiğimiz maçlarla travma yaşadığımızı söylüyorum"

Futbolcularla arasında herhangi bir sorun olup olmadığına ilişkin ise tecrübeli çalıştırıcı, şu sözleri sarf etti:

Benim bir sorunum yok, oyuncunun da olduğunu düşünmüyorum. Bana yansıyan olumsuz bir şey yok. 2-0 öndeyken 3-2 oldu. Eksikler var, tercihlere bağlı sıkıntılar olabilir. Fiziksel dalgalanmalar olabilir. Geçen sene daha dinamikti, bu sene özellikle son bölümlerde kaybettiğimiz maçlarla travma yaşadığımızı söylüyorum. Toparlanmak için her türlü desteği vermek lazım. Taraftar da yönetim de herkes verecek.

"Hiçbir mazeret bugünkü skoru savunmak için yeterli değil"

Taraftarın yenilgi sonrası tepkisini normal bulduğunu belirten Şenol Güneş, şu şekilde konuştu:

Beklediği olmayınca eleştiri yapması normal. Ben yönetimi değil, Beşiktaş’ın ne yapması gerektiğini savundum. Olumuz sonuçları ne taraftar ne yönetim ne biz istiyoruz. Transfer bitmişti. Bu oyuncularla iyi sonuç alacağımızı düşünüyorduk. Benim sorumluluğum. Bunu yönetim ve camia da değerlendirecektir. Saha içinde ve dışında eleştirilmek bu işin doğasında var. Ama bunların oyunculara olumsuz etki yapmamasını isterim. Hiçbir mazeret bugünkü skoru savunmak için yeterli değil.

"Değişiklikler rakibin işine yaradı"

Oyuncu değişikliklerinden beklediği etki alamadığını da vurgulayan Güneş, şunları dedi:

Kırmızıdan sonra sürekli gelmeye başladılar. Aboubakar ve Ghezzal da yorulmuştu. Defansın bir direnci vardı. Önde karşılamak için daha çok koşan, rakibe müdahale edecek oyuncular koymak istedik. Önde top tutamıyorduk. Rakip de geliyordu. Bu değişiklikleri yaptık. Ama bunlar ne kadar işe yaradı, rakibin işine yaradı.

"Maçı başka alana taşıyarak mazeret sunmayı doğru bulmuyorum"

Siyah-beyazlı taraftarların, Lugano maçını protokol tribününden takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye gösterdiği tepki ve Büyükekşi’nin stadı terk etmesiyle alakalı Şenol Güneş, şu açıklamayı yaptı:

Bunlar saha dışı olan olaylar. Bu maçta sahada kalmak önemliydi. Oyun da rahat gidiyordu. 2 kart da bence çok ağır bir karar. Maçın kötü gidişinden sonra TFF Başkanı, seyirci, bunları benim söylemem doğru değil. Biz maçı kaybettik. Maçı başka alana taşıyarak mazeret sunmayı doğru bulmuyorum.

"Onların her isteklerine cevap vermek durumundayız"

Müsabakadan sonra taraftarların takımı sahaya geri çağırdığının hatırlatılması üzerine 71 yaşındaki çalıştırıcı, şu değerlendirmeyi yaptı: