Sevilla - Fenerbahçe - CANLI SKOR UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu.

Maç sonucu: Sevilla 2-0 Fenerbahçe

85’ Gol… Sevilla 2-0 Fenerbahçe (Lamela)

84' Ocampos ceza alanına tehlikeli bir şekilde girmek istedi, yine Samet Akaydin kritik bir müdahale yaptı.

82' Fenerbahçe'de Lincoln ve Valencia oyunda. Joao Pedro ve Bright Osayi-Samuel oyunda.

81' Ocampos'un ceza alanı önünden vuruşunda Altay başarılı.

78' Jesus Navas'ın sert ortasında Lamela'nın vuruşu yandan auta gitti.

76' Batshuayi'nin pasında Rossi topa hareketlendi ancak son anda kaleci topu kontrol etti.

72' Ferdi'nin çizgiye inip yaptığı ortaya Valencia kafayı vurdu. Yine kaleci başarılı.

70' Sevilla'da Oliver Torres ve Bryan Gil'in yerine Erik Lamela ve Lucas Ocampos oyunda.

69' Ceza alanı önünden Arao'nun yaptığı vuruş üstten auta gitti.

67' Fenerbahçe'de Miguel Crespo ve Joshua King oyundan alındı. Diego Rossi ve Batshuayi oyunda.

58' Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Joao de Deus, hakeme itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

56' Ceza alanı dışından kaleyi yoklayan Jordan'ın vuruşu Arao'dan sekerek ağlara gitti.

56’ Gol… Sevilla 1-0 Fenerbahçe (Jordan)

50' Tanguy Nianzou'nun kafa vuruşunu Altay inanılmaz kurtardı.

49' Jesus Navas'ın ortasında Youssef En-Nesyri'den hemen önce Samet topu kornere gönderdi.

48' İrfan Can Kahveci savunmanın hatasında topu kapıp ilerlemek istedi ancak topu ayağından aşınca kaleci Marko Dmitrovic topu kontrol etti.

47' Rakitic, savunma arkasına sarkan Youssef En-Nesyri'yi düşündü. Altay çıkıp topu kontrol etti.

46' İkinci yarı öncesi Sevilla'da Alex Telles'in yerine Joan Jordan oyuna girdi.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Sevilla 0-0 Fenerbahçe

45' Fenerbahçe'de Ferdi, Sevilla'da Bryan Gil yaşadıkları tartışmanın ardından sarı kart gördü.

45' Sağ kanattan Ferdi'nin yaptığı ortaya kafayı uzatan King'in vuruşu az farkla auta gitti.

38' Sol çaprazda topla buluşan Alex Telles'in vuruşu Altay'da kaldı.

34' Sağ kanattan ceza alanı önüne sokulan Ferdi'nin vuruşu kaleci Marko Dmitrovic'de kaldı.

31' Kornerde kafalardan seken topu önünde bulan Valencia'nın vuruşu yandan auta gitti.

28' Valencia'nın pasıyla savunma arkasına sarkan King, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda golü atamadı.

23' Rakitic'in kullandığı kornerde Youssef En-Nesyri kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

22' Uzak mesafeden serbest vuruş kullanan Rakitic doğrudan kaleyi yokladı. Altay güçlükle kornere çeldi.

20' Sol çaprazdan Joshua King'in yaptığı orta şut karışımı vuruşa Valencia kafasını uzatmak istedi ancak başarılı olamadı.

16' Bu kez de Szalai, Valencia'ya uzun bir top göndermek istedi, kaleci Marko Dmitrovic topu kontrol etti.

14' Enner Valencia orta alandan kaleyi yokladı, top direğin hemen yanından auta gitti.

12' Miguel Crespo'nun arka direğe ortasında Valencia'dan hemen önce kaleci Marko Dmitrovic topu yumrukladı.

9' Ferdi'nin hatası ile sol kanatta topla buluşan Bryan Gil ortasını açtı. Kaleci Altay topu kontrol etti.

7' Sağ çaprazdan ceza alanına giren Ferdi'nin vuruşunu kaleci Marko Dmitrovic kornere çeldi.

4' Pozisyonu avantaja bırakan hakem François Letexier, pozisyonun ardından Telles'e sarı kart gösterdi.

3' Orta alanda Telles'in müdahalesi ile yerde kalan Valencia'nın tedavisi için sağlık ekipleri oyun alanında.

1' Maç başladı.