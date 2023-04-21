Sevillalı Marcao, Manchester United karşısında sakatlandı Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ve sakatlıklar nedeniyle form tutamayan Marcao, Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester United'la oynanan maçta da saha kenarına gelmek zorunda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Sevilla, sahasında Manchester United'ı konuk etti.

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan karşılaşmayı Sevilla 3-0 kazandı ve toplamda 5-2'lik skora ulaşarak yarı finale adını yazdırdı.

Bu mücadelenin ilk yarısında ise sezon başında Galatasaray'dan bonuslarla beraber 15 milyon euro bonservisle Sevilla'ya giden Marcao büyük bir talihsizlik yaşadı.

Topsuz alanda sakatlandı

Sezon başından bu yana İspanyol ekibinde tam 30 maç kaçıran ve bu süreçte ameliyat da olan Brezilyalı stoper, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester United'ı ağırladıkları karşılaşmada yine sakatlandı.

Zorlu maça ilk 11'de başlayan stoper 26. dakikada savunmadan uzun top atarken sakatlandı. Kendisini yere bırakan başarılı futbolcu 29. dakikada yerini Suso'ya bıraktı.

10 maçta oynadı

Marcao, 3.5 yıllık Galatasaray kariyerinde sakatlığı sebebiyle yalnızca 13 maç kaçırırken bu sezon Sevilla formasıyla 10 maça çıkabildi.