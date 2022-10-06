Sivasspor, Ballkani'ye mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Ballkani’ye 4-3 yenildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor ve Kosova ekibi Ballkani karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor 3-1'den geri gelerek 3-3'ü yakaladı ancak 90+4'te yediği golle 4-3 kaybetti.

Ulvestad golü erken buldu

Temsilcimiz, henüz 33. saniyede Fredrik Ulvestad'ın golüyle öne geçti. Ballkani, 20. dakikada Thaqi ve 31. dakikada Potoku'nun golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Maçı 3-1'den 3-3'e getirdik

Konuk ekip, 66. dakikada Korenica'nın golüyle farkı artırdı. Erdoğan Yeşilyurt, 75. dakikada farkı 1'e indirdi. Sivasspor, son dakikalarda beraberlik golü için baskı kurdu. 90+1. dakikada Yatabare skoru eşitleyen golü attı.

Son dakika golüyle yenildik

Ballkani, 90+4'te Krasniqi'nin golüyle kazandı. Bu sonucun ardından Sivasspor 4 puanda kaldı. Ballkani ise 4 puana yükseldi. Grubun 4. maç haftasında Sivasspor ile Ballkani bu kez Kosova'da karşılaşacak.