Sivasspor, Fiorentina'ya tek golle kaybetti

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde grubunu lider tamamlayan Rıza Çalımbay yönetimindeki temsilcimiz Sivasspor ile Vincenzo Italiano’nun ekibi Fiorentina, Arnavut hakem Enea Jorgji yönetiminde Artemio Franchi Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele ev sahibi Fiorentina'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Fiorentina, Barak'ın golüyle kazandı
Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından Fiorentina, 69. dakikada Antonin Barak'la üstünlük golünü buldu.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken mücadele İtalyan ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Gradel kırmızı kart gördü
Öte yandan 90+5'de Max Gradel kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Son 16 turunun turunun ikinci ayağı ise 16 Mart Perşembe akşamı saat 20.45’te Sivasspor’un ev sahipliğinde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.