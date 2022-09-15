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Sivasspor'dan kayıp forma açıklaması
Sivasspor, takımın malzeme sandığının Cluj Havaalanı'nda kaybolduğunu ve maça 'alternatif bir forma ile' çıkılacağını açıkladı.
- 15.09.2022 - 19:30
- Güncelleme : 15.09.2022 - 19:33
Sivasspor, UEFA Konferans Ligi ikinci maçında oynayacağı CFR Cluj maçı öncesinde takım formalarının kaybolduğunu açıkladı.
Sivasspor'un yaptığı açıklama
"CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır." denildi.
Sivasspor'un Cluj formasını giyeceği iddia edildi
Romanya'dan Gazeta Sporturilor'un geçtiği bilgiye göre, kırmızı-beyazlı temsilcimiz müsabakaya Cluj'un beyaz formasıyla çıkacak.