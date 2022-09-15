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Sivasspor'dan kayıp forma açıklaması

Sivasspor'dan kayıp forma açıklaması

Sivasspor, takımın malzeme sandığının Cluj Havaalanı'nda kaybolduğunu ve maça 'alternatif bir forma ile' çıkılacağını açıkladı.