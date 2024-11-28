Slavia Prag - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

İLK 11'LER

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert Müldür, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko