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Sparta Prag'dan Galatasaray taraftarına olay yanıt

Sparta Prag'dan Galatasaray taraftarına olay yanıt Sparta Prag Kulübü'nün resmi hesabı, bir Galatasaray taraftarının Liverpool eşleşmesine yaptığı yoruma göndermeli bir cevap verdi.