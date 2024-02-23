Sparta Prag'dan Galatasaray taraftarına olay yanıt

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında, Sparta Prag ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Letna Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray, 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti.
Sparta Prag'a turu getiren golleri 8. dakikada Angelo Preciado, 74. dakikada Indrit Tuci, 80. dakikada Lukas Haraslin ve 90+6. dakikada Jan Kuchta kaydetti. Galatasaray'ın golü, 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.
Galatasaray'da Kaan Ayhan, 70. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası direkt kırmızı kart gördü.
Sparta Prag, Liverpool'la eşleşti
Son 16 turuna yükselen Çekya takımı Sparta Prag, gerçekleşen kura çekimiyle İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşti.
Sparta Prag'dan göndermeli yanıt
Bu eşleşme sonrasında ise çarpıcı bir olay yaşandı.
Sparta Prag'ın resmi hesabı, bir Galatasaray taraftarının Liverpool eşleşmesine yaptığı yoruma göndermeli bir cevap verdi.
Çek ekibinin Liverpool ile eşleştiklerini açıkladığı paylaşıma, "Liverpool 7-0 Sparta Prag" yorumu yapan bir Galatasaray taraftarına yanıt veren Sparta Prag resmi hesabı, taraftara "Liverpool - Galatas... Bekle biraz" cevabını verdi.
Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşım, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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