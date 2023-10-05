Spartak Trnava - Fenerbahçe - CANLI SKOR Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oluyor.

ensonhaber.com

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

8' Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi Ooesterwolde 30 metre topu sürdü ve şutunu çekti ancak top savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

6' Fenerbahçe sol kanattan King ile geldi ancak içeri çevirdiği topta savunma topu uzaklaştırdı.

3' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak Mikovic'in müdahalesinde Kent yerde kaldı hakem faulü verdi.

1' Maç başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşıyor.

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetiyor. Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapıyor.

Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alıyor. Mücadele EXXEN'den yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Zajc, Crespo, Mert Hakan Yandaş, King, Kent, Batshuayi

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Daniel, Duris