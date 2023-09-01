Temsilcimiz Adana Demirspor, Genk'e elendi UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Adana Demirspor'u penaltılar sonucunda eleyen Genk, gruplara kaldı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Patrick Kluivert yönetimindeki temsilcimiz Adana Demirspor ile Wouter Vrancken’in ekibi Belçika takımı Genk, İspanyol hakem Jose Munuera’nın düdük çaldığı maçta Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Maçın 90 dakikasını Adana Demirspor N'Diaye'nin 45+9'daki golüyle 1-0 önde tamamladı ve maç uzatmalara gitti, uzatmalarda da gol olmayınca penaltılara geçildi.

Penaltılarda Genk 5-4'lük skoru elde ederek tur atladı, Adana Demirspor'un ise Avrupa macerası sona erdi.

Maç uzatmalara gitti

Adana Demirspor, ilk maçı 2-1 kaybetse de oynadığı oyunla rövanş için umutları taze tutmayı başarmıştı. İkinci maçta da Adana Demirspor, üst üste ataklarla baskısını rakibi üzerinde hissettirdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında gelen golle temsilcimiz maça ortak olmayı başardı.

45+9'da Adana Demirspor penaltı kazandı. Ndiaye'nin vuruşunda kaleci topu oyun alanına çeldi. Senegalli forvet topu iyi takip ederek golünü attı ve skoru toplamda 2-2'ye getirdi.

Penaltılar sonucunda Adana Demirspor elendi

Temsilcimiz Adana Demirspor, tarihinin en önemli maçında ikinci yarıda aradığı golü bulamayınca mücadele uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında Adana ekibi kalesinde önemli pozisyonlar görse de skorun değişmesine izin vermedi.

Penaltılarda Niang, Stambouli, Yusuf Sarı ve Akintola topu ağlarla buluştururken Belhanda'nın vuruşu direkten döndü ve Adana Demirspor Avrupa kupalarına veda etti.