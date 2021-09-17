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    Tottenham, Konferans Ligi'ne beraberlikle başladı

    UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk hafta maçında Rennes'e konuk olan Tottenham, Fransız rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 11:36
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 12:14
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    Tottenham, Konferans Ligi'ne beraberlikle başladı

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları başladı.

    G Grubu'nda mücadele eden İngiliz ekibi Tottenham, Ligue 1 ekibi Rennes'e konuk oldu.

    MAÇ BERABERE BİTTİ

    4 gole sahne olan maçta kazanan çıkmadı ve 2-2 sona eren karşılaşmada, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

    Tottenham'ın golleri, Pierre-Emile Höjbjerg ve kendi kalesine Loic Bade'den geldi. Rennes ise Flavien Tait ve Gaetan Laborde'nin golleriyle bir puana ulaştı.

    Grubun diğer maçında ise Vitesse, deplasmanda Mura'yı 2-0 mağlup etti.

    Tottenham, Konferans Ligi ne beraberlikle başladı #1

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