Tottenham, Konferans Ligi'ne beraberlikle başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk hafta maçında Rennes'e konuk olan Tottenham, Fransız rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları başladı.

G Grubu'nda mücadele eden İngiliz ekibi Tottenham, Ligue 1 ekibi Rennes'e konuk oldu.

MAÇ BERABERE BİTTİ

4 gole sahne olan maçta kazanan çıkmadı ve 2-2 sona eren karşılaşmada, taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Tottenham'ın golleri, Pierre-Emile Höjbjerg ve kendi kalesine Loic Bade'den geldi. Rennes ise Flavien Tait ve Gaetan Laborde'nin golleriyle bir puana ulaştı.

Grubun diğer maçında ise Vitesse, deplasmanda Mura'yı 2-0 mağlup etti.