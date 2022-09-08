Trabzonspor, Ferencvaros deplasmanında mağlup

UEFA Avrupa Ligi ilk grup mücadelesinde deplasmanda Ferencvaros ile karşılaşan temsilcimiz Trabzonspor, Macar ekibine 3-2 mağlup oldu ve gruplara yenilgiyle başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Trabzonspor Ferencvaros ile karşı karşıya geldi.

Ferencvaros golü erken buldu

Karşılaşmaya istediği gibi başlyamayan temsilcimiz Trabzonspor, 5.dakikada Balint Vecsei'nin ortasında kale ağzında topa vuran Tokmac Nguen'in attığı gol ile 1-0 geriye düştü.





Civic yaptığı müdahele sonrası takımını 10 kişi bıraktı

Karşılaşmanın 16.dakikasında Eldar Civic, Larsen'e yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı ve Ferencvaros 10 kişi kaldı.

Macar ekibi farkı 2'ye çıkardı

Hızlı gelişen hücumda ceza alanında topla buluşan Adama Traore, 28.dakikada topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

Maxi Gomez siftahı yaptı fark 1'e indi

39.dakikada hızlı hücumda Bakasetas'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan yeni transfer Maxi Gomez, aşırtma bir vuruşla kaleciyi mağlup etti ve skoru 2-1'e getirerek farkı 1'e düşürdü.





Ferencvaros penaltıyı gole çevirdi

Sağ çaprazdan yapılan ortaya Vitor Hugo'nun elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verildi. 44.dakikada penaltıyı kullanan Tokmac Nguen kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı ve ilk yarı bu golle 3-1 Ferencvaros'un üstünlüğüyle bitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısı iki takımında etkili ataklarıyla başladı. Ferencvaros ve Trabzonspor bu ataklardan yararlanamadı.





Umut'tan da ilk gol geldi

Ceza alanında Maxi Gomez'in müthiş pasına topa gelişine vuran yeni transfer Umut Bozok durumu 3-2'ye getirdi ve temsilcimiz Trabzonspor tekrar farkı 1'e indirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca temsilcimiz sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı ve gruplara mağlubiyetle başladı.

Rakip Kızılyıldız

Gruplara mağlubiyetle başlayan temsilcimiz Trabzonspor haftaya UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk galibiyetini almak için Kızılyıldız'ı sahasında ağırlayacak.











