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    Trabzonspor, Kızılyıldız'a mağlup oldu

    Trabzonspor, Kızılyıldız'a mağlup oldu

    UEFA Avrupa Ligi beşinci grup mücadelesinde temsilcimiz Trabzonspor, Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.
    • 27.10.2022 - 23:54
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 00:05
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    UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Kızılyıldız Stadyumu'na konuk oldu. Bordo-mavililer, rakibine 2-1'lik skorla kaybetti.

    Karşılaşmada Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Aleksandar Katai ve 64. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 39. dakikada Anastasios Bakasetas'tan geldi.

    Trabzonspor'un 2 şutu direkten döndü

    Trabzonspor'da Enis Bardhi ve Bakasetas'ın birer şutu direkten döndü.

    Trabzonspor, Kızılyıldız a mağlup oldu #1

    Son hafta rakibimiz Ferencvaros

    Bu sonucun ardından Trabzonspor, 6 puanda kaldı. Kızılyıldız da 6 puana yükseldi.

    Trabzonspor, son haftada sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise Monaco deplasmanına konuk olacak.

    Trabzonspor, Kızılyıldız a mağlup oldu #2

    Trabzonspor, Kızılyıldız a mağlup oldu #3

    Trabzonspor, Kızılyıldız a mağlup oldu #4

    Trabzonspor, Kızılyıldız a mağlup oldu #5


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