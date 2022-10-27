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Trabzonspor, Kızılyıldız'a mağlup oldu
UEFA Avrupa Ligi beşinci grup mücadelesinde temsilcimiz Trabzonspor, Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.
- 27.10.2022 - 23:54
- Güncelleme : 28.10.2022 - 00:05
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Kızılyıldız Stadyumu'na konuk oldu. Bordo-mavililer, rakibine 2-1'lik skorla kaybetti.
Karşılaşmada Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Aleksandar Katai ve 64. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 39. dakikada Anastasios Bakasetas'tan geldi.
Trabzonspor'un 2 şutu direkten döndü
Trabzonspor'da Enis Bardhi ve Bakasetas'ın birer şutu direkten döndü.
Son hafta rakibimiz Ferencvaros
Bu sonucun ardından Trabzonspor, 6 puanda kaldı. Kızılyıldız da 6 puana yükseldi.
Trabzonspor, son haftada sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise Monaco deplasmanına konuk olacak.