Trabzonspor maçı öncesi sakatlık! Mert Hakan Yandaş maça devam edemedi

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Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi ağırladı.
Mücadele 1-0 Union SG lehine sona erdi. Maçta tek gol 68. dakikada Rasmussen'in kafa vuruşuyla geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Oyuna girdikten 10 dakika sonra sakatlandı
Bu maçta sarı-lacivertli takımda Trabzonspor ile oynanacak Süper Lig maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı.
Trabzonspor maçı öncesi ilk 11'e aday gösterilen ve son dönemde formda olan Mert Hakan Yandaş, Union Saint-Gilloise maçının 75. dakikasında oyuna girdi.
Mert Hakan Yandaş, 10 dakika sonra sakatlanarak değişiklik istedi. Tecrübeli oyuncunun yerine 2006 doğumlu Zeki Muhammet Dursun dahil oldu.
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