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    Trabzonspor'un grubundaki puan durumu

    Trabzonspor'un grubundaki puan durumu

    UEFA Avrupa Ligi dördüncü grup mücadelesinde Trabzonspor evinde Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçla grupta ikinci sıraya yerleşti.
    • 14.10.2022 - 00:40
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    Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi.

    Monaco'yu 4 golle geçtik

    Akyazı'da oynanan maçı bordo-mavililer, 4-0'lık skorla mağlup etti. Trabzonspor ayrıca, Monaco'ya Avrupa kupalarında deplasmanda aldığı en farklı mağlubiyeti yaşattı.

    Trabzonspor un grubundaki puan durumu #1

    Trabzonspor 2. sıraya yükseldi

    Bu sonucun ardından Trabzonspor 6 puana yükseldi. Bordo-mavililer, 6 puanlı Monaco ve 3 puanlı Kızılyıldız'ı geride bırakarak 2. sıraya yerleşti. H grubunun lideri ise 9 puanla Macar ekibi Ferencvaros oldu.

    Trabzonspor un grubundaki puan durumu #2

    Haftaya Kızılyıldız ile karşılaşacağız

    Grubun 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Bu maç gruptan çıkmak adına büyük önem taşıyor.


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