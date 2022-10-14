Trabzonspor'un grubundaki puan durumu

UEFA Avrupa Ligi dördüncü grup mücadelesinde Trabzonspor evinde Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçla grupta ikinci sıraya yerleşti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi.

Monaco'yu 4 golle geçtik

Akyazı'da oynanan maçı bordo-mavililer, 4-0'lık skorla mağlup etti. Trabzonspor ayrıca, Monaco'ya Avrupa kupalarında deplasmanda aldığı en farklı mağlubiyeti yaşattı.

Trabzonspor 2. sıraya yükseldi

Bu sonucun ardından Trabzonspor 6 puana yükseldi. Bordo-mavililer, 6 puanlı Monaco ve 3 puanlı Kızılyıldız'ı geride bırakarak 2. sıraya yerleşti. H grubunun lideri ise 9 puanla Macar ekibi Ferencvaros oldu.

Haftaya Kızılyıldız ile karşılaşacağız

Grubun 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Bu maç gruptan çıkmak adına büyük önem taşıyor.