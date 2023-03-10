UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunun ilk ayağı tamamlandı. İşte sonuçlar..

Öne çıkan maçta Anderlecht, konuk ettiği Villarreal ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin 28. dakikada Manu Trigueros ile öne geçtiği mücadelede, ev sahibi takıma beraberliği getiren golü 57. dakikada Anders Dreyer kaydetti.

Başakşehir, Belçika'dan avantajla döndü

Türk takımlarından Medipol Başakşehir, deplasmanda Belçika ekibi Gent'i ile 1-1 berabere kalarak üst tur için avantajlı bir skor elde etti. İstanbul temsilcisi, 16. dakikada Stefano Okaka'yla, Belçika ekibi ise 35. dakikada Gift Orban ile ağları sarstı.

Sivasspor, tur umudunu rövanşa bıraktı

Sivasspor ise konuk olduğu İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 69. dakikada Antonin Barak'ın golüyle 1-0 mağlup oldu. Türk ekibinde Max-Alain Gradel, 90+4. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 15 ve 16 Mart'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-West Ham United (İngiltere): 0-2

Sheriff (Moldova)-Nice (Fransa): 0-1

Anderlecht (Belçika)-Villarreal (İspanya): 1-1

Fiorentina (İtalya)-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Lech (Polonya)-Djurgarden (İsveç): 2-0

Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2

Gent (Belçika)-Medipol Başakşehir: 1-1