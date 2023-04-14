UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk tur müsabakaları tamamlandı UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk tur maçları oynandı. Konferans Ligi'nde, Anderlecht ve Fiorentina tur kapısını aralarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Feyonoord ve Juventus rakiplerini tek golle mağlup etti.

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Kıyasıya mücadelenin eksik olmadığı UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk tur maçları sona erdi.



UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları 4 karşılaşmaya sahne oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları

Feyenoord, evinde Roma'yı 54. dakikada Mats Wieffer’in attığı 1-0 mağlup ederken, Juventus ise konuk ettiği Sporting Lizbon karşısında Federico Gatti’nin 73. dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-0 yendi.

Bayer Leverkusen’in, Union Saint-Gilloise’ni ağırladığı mücadele, 51. dakikada Victor Boniface’in, 82. dakikada Florian Wirtz’in karşılıklı golleriyle berabere bitti.

Orkun Kökçü’lü Feyenoord, Zeki Çelik’li Roma’yı tek golle yendi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord, evinde ağırladığı Roma’yı 1-0 mağlup etti. İtalyan temsilcisi, mücadelenin 43. dakikasında Lorenzo Pellegrini’nin kullandığı penaltıdan yararlanamazken, Belçika ekibi Feyenoord 54. dakikada 23 yaşındaki Hollandalı futbolcu Mats Wieffer’in kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Feyenoord’da top koşturan milli oyuncu Orkun Kökçü 90 dakika sahada kalırken, Roma forması giyen Zeki Çelik ise mücadelenin 84. dakikasında Leonardo Spinazzola’nın yerine oyuna dahil oldu.

Sevilla ve Manchester United yenişemedi

Sevilla ise deplasmanda karşılaştığı Manchester United ile son dakikalarda bulduğu 2 golle rövanş öncesine avantajlı konuma geçti, İngiliz ekibi 14 ve 21. dakika Marcel Sabitzer’in attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Sevilla, 82. dakika Tyrell Malacia ve 90+2’de Harry Maguire’nin kendi ağlarına gönderdiği gollerle eşitliği sağladı ve turu ikinci maça taşıdı.

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final karşılaşmaları

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final'inde de 4 karşılaşma oynandı.

Turun ilk karşılaşmasında Gent ile West Ham karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 45+3. dakikada Daniel Ings’ın attığı golle 1-0 öne geçerken, Belçika temsilcisi 57. dakikada Hugo Cuypers’le eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Anderlecht ve Fiorentina tur kapısını araladı

Gecenin diğer maçında Anderlecht, evinde AZ Alkmaar ile karşılaştı. Belçika ekibi, 22. dakikada Murillo, 70. dakikada Ashimeru’nun attığı gollerle maçı 2-0 kazanan taraf oldu. Fiorentina, deplasmanda Lench Poznan'ı 4-1 mağlup etti.

İtalyan ekibinin gollerini 4. dakikada Arthur, 41 dakikada Gonzalez, 58’de Bonaventura ve 63. dakikada Jaonathan Ikone kaydederken, ev sahibinin tek sayısı 20. dakikada Velde’den geldi.

Basel ise Nice ile 2-2 berabere kaldı. İsviçre ekibinde 26 ve 71. dakikada Amdouni, Fransız temsilcisinde de 38 ve 45+1. dakikalarda ise Teremas Moffi’nin golleriyle karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.