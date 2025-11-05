UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak

Abone ol: Google News

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 18:35
  • UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak.
  • Tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile TSİ 23.00'te karşılaşacak.
  • Toplamda 18 maç yapılacak ve çeşitli Avrupa takımları birbirleriyle mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 4. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.

Mesta Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

4. HAFTANIN PROGRAMI

20.45 Basel (İsviçre)-FCSB (Romanya)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celta Vigo (İspanya)

20.45 Malmö (İsveç)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Celtic (İskoçya)

20.45 Nice (Fransa)-Freiburg (Almanya)

20.45 Salzburg (Avusturya)-Go Ahead Eagles (Hollanda)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Nottingham Forest (İngiltere)

20.45 Utrecht (Hollanda)-Porto (Portekiz)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Fenerbahçe

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

23.00 Real Betis (İspanya)-Lyon (Fransa)

23.00 Bologna (İtalya)-Brann (Norveç)

23.00 Braga (Portekiz)-Genk (Belçika)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 PAOK (Yunanistan)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Rangers (İskoçya)-Roma (İtalya)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Feyenoord (Hollanda)

