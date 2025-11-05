UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak

- UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak.
- Tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile TSİ 23.00'te karşılaşacak.
- Toplamda 18 maç yapılacak ve çeşitli Avrupa takımları birbirleriyle mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 4. haftasında 18 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.
Mesta Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
4. HAFTANIN PROGRAMI
20.45 Basel (İsviçre)-FCSB (Romanya)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa)
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celta Vigo (İspanya)
20.45 Malmö (İsveç)-Panathinaikos (Yunanistan)
20.45 Midtjylland (Danimarka)-Celtic (İskoçya)
20.45 Nice (Fransa)-Freiburg (Almanya)
20.45 Salzburg (Avusturya)-Go Ahead Eagles (Hollanda)
20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Nottingham Forest (İngiltere)
20.45 Utrecht (Hollanda)-Porto (Portekiz)
23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Fenerbahçe
23.00 Aston Villa (İngiltere)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
23.00 Real Betis (İspanya)-Lyon (Fransa)
23.00 Bologna (İtalya)-Brann (Norveç)
23.00 Braga (Portekiz)-Genk (Belçika)
23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan)
23.00 PAOK (Yunanistan)-Young Boys (İsviçre)
23.00 Rangers (İskoçya)-Roma (İtalya)
23.00 Stuttgart (Almanya)-Feyenoord (Hollanda)