Anadolu Efes, Saben Lee'yi kadrosuna kattı

Anadolu Efes, 26 yaşındaki basketbolcu Saben Lee ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 16:37
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Saben Lee'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

MANİSA BASKET'TE OYNAMIŞTI

Daha önce Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'te de yer alan Saben, son olarak Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giydi.

Skorer basketbolcu, geçen sezon Olympiakos formasıyla Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve Yunanistan Kupası sevinci yaşadı.

