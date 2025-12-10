UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak

- UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları yarın oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 6. haftasında 18 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann'a konuk olacak.
Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.
6. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)
20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Rangers (İskoçya)
20.45 Young Boys (İsviçre)-Lille (Fransa)
20.45 Midtjylland (Danimarka)-Genk (Belçika)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-PAOK (Yunanistan)
20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
20.45 Nice (Fransa)-Braga (Portekiz)
20.45 Stuttgart (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.45 Utrecht (Hollanda)-Nottingham Forest (İngiltere)
23.00 Porto (Portekiz)-Malmö (İsveç)
23.00 Lyon (Fransa)-Go Ahead Eagles (Hollanda)
23.00 Celtic (İskoçya)-Roma (İtalya)
23.00 Basel (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere)
23.00 Freiburg (Almanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 FCSB (Romanya)-Feyenoord (Hollanda)
23.00 Celta Vigo (İspanya)-Bologna (İtalya)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
23.00 Brann (Norveç)-Fenerbahçe