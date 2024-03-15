UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
İtalya Serie A ekipleri Milan ve Roma'nın çeyrek finalde eşleşmeleri dikkatlerden kaçmadı.
Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Milan - Roma
Liverpool - Atalanta
Leverkusen - West Ham
Benfica - Marsilya
Yarı final eşleşmeleri
Benfica - Marsilya / Liverpool - Atalanta
Milan - Roma / Leverkusen - West Ham
Maçlar ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 11 Nisan'da, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.
Yarı finalin ilk ayağı 2 Mayıs'ta, ikinci maçlar ise 9 Mayıs'ta.
Turnuvanın finaline 22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'nın başkenti Dublin ev sahipliği yapacak.
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