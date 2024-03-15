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Avrupa Ligi



UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.