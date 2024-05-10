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UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı: Atalanta - Bayer Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı: Atalanta - Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar Bayer Leverkusen ve Atalanta oldu. Sezonun flaş takımı Leverkusen, yenilmezlik serisini 49 maça çıkardı ve rekor kırdı.