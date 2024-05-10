UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı: Atalanta - Bayer Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Bayer Leverkusen, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Roma’yı konuk etti.
Mücadele 2-2 sona erdi.
Bayer Leverkusen finale çıktı
BayArena’da oynanan mücadelede Roma, Parades'in 43 ve 66. dakikada penaltı golüyle maçı uzatma bölümüne götürme fırsatını yakaladı. 82. dakikada Mancini'nin kendi kalesine gönderdiği gol farkı indirdi. 90+7'de Stanisic'in golü, skoru tayin etti.
Karşılaşma 2-2 sona erdi ve Leverkusen toplam skorda rakibine 4-2 üstünlük kurarak finaldeki yerini ayırttı. Leverkusen'in finaldeki rakibi, Marsilya'yı 1-1'in rövanşında evinde 3-0'la geçen Atalanta oldu. İtalyan temsilcisine finali getiren goller 30. dakikada Lookman, 52. dakikada Ruggeri ve 90+5'te Bilal Toure'den geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin finali 22 Mayıs'ta, İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.
Leverkusen rekoru kırdı
Yenilmezlik serisini 49 maça çıkaran Bayer Leverkusen, böylelikle Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılamayan 48 maçlık yenilmezlik rekorunu da tarihe gömdü.
Leverkusen'in üçüncü, Atalanta'nın ilk finali
Alman ekibi Bayer Leverkusen, tarihindeki 3. Avrupa kupası finaline ulaştı. Kırmızı-siyahlılar daha önce 1988 UEFA Kupası' finalinde Espanyol'u geçmiş, 2002 yılında Hampden Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde ise Real Madrid'e 2-1 boyun eğmişti.
Gianpiero Gasperini'nin çalıştırdığı Atalanta ise tarihinin ilk Avrupa finaline çıktı. Bergamo ekibinin Avrupa arenasındaki en büyük başarısı 1987–88 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'ndaki yarı finaldi.
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