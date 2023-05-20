UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi maçları açıklandı UEFA yaptığı açıklamalarla Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi maçlarını belirledi. Listede Fenerbahçe-Rennes maçı da yer aldı.

Avrupa’nın ikinci büyük kupasının final maçı, 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan’ın ev sahipliğinde yapılacak.

Budapeşte şehrindeki Ferenc Puskas Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi’nin 51. finali olarak kayıtlara geçecek.

Bayer Leverkusen'i eleyen Roma ile Juventus'u geride bırakan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nin finalistleri oldu. Bu dev final öncesinde UEFA'nın resmi sitesi bu sezonki en iyi maçları belirledi.

Fenerbahçe'nin bir maçı listede

UEFA Avrupa Liginde bu sezon elemelerden itibaren oynanan maçlar içerisindeki en iyi 9 maçı açıkladı. Fenerbahçe'ninde bir maçının bulunduğu liste bu şekilde:

Fenerbahçe 3-3 Rennes

Omonioa 2-3 Man United

Union SG 3-3 Braga

AEK Larnaca 3-3 Dinamo Kiev

Man United 2-1 Barcelona

Union Berlin 3-3 Union SG

Arsenal 1-1 Sporting

Roma 4-1 Feyenoord

Sevilla 3-0 Man United

Fenerbahçe geriden gelmişti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında sahasında Rennes ile karşı karşıya gelmişti.

Gruptan çıkmayı 4. haftadaki maçlar sonrası garantileyen sarı-lacivertliler, Rennes'e karşı 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.