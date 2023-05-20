UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi maçları açıklandı

Avrupa’nın ikinci büyük kupasının final maçı, 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan’ın ev sahipliğinde yapılacak.
Budapeşte şehrindeki Ferenc Puskas Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi’nin 51. finali olarak kayıtlara geçecek.
Bayer Leverkusen'i eleyen Roma ile Juventus'u geride bırakan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nin finalistleri oldu. Bu dev final öncesinde UEFA'nın resmi sitesi bu sezonki en iyi maçları belirledi.
Fenerbahçe'nin bir maçı listede
UEFA Avrupa Liginde bu sezon elemelerden itibaren oynanan maçlar içerisindeki en iyi 9 maçı açıkladı. Fenerbahçe'ninde bir maçının bulunduğu liste bu şekilde:
Fenerbahçe 3-3 Rennes
Omonioa 2-3 Man United
Union SG 3-3 Braga
AEK Larnaca 3-3 Dinamo Kiev
Man United 2-1 Barcelona
Union Berlin 3-3 Union SG
Arsenal 1-1 Sporting
Roma 4-1 Feyenoord
Sevilla 3-0 Man United
Fenerbahçe geriden gelmişti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında sahasında Rennes ile karşı karşıya gelmişti.
Gruptan çıkmayı 4. haftadaki maçlar sonrası garantileyen sarı-lacivertliler, Rennes'e karşı 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.