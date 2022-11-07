UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Basel oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından play-off turu kuraları çekildi.

Temsilcimiz Trabzonspor, play-off turunda İsviçre ekibi Basel ile eşleşti.

Bu turda bilindiği gibi aynı ülkelerin takımları eşleşemiyor. Grubunu ikinci bitiren ekiplerle UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan takımlar, son 16 bileti almak için mücadele edecek.

Bu turun galipleri ise aralarında Başakşehir ve Sivasspor'un da aralarında bulunduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek.

Avrupa Ligi üçüncüleri: Trabzonspor, Bodo Glimt, AEK Larnaca, Ludogorets, Braga, Sheriff, Lazio, Qarabağ

Konferans Ligi ikincileri: Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan, Dnipro-1, Gent, Cluj, Basel

İşte eşleşmeler

Trabzonspor - Basel

Qarabağ - Gent



Lazio - Cluj

Bodo Glimt - Lech Poznan

Braga - Fiorentina

AEK Larnaca - Dnipro-1

Sheriff - Partizan

Ludogorets - Anderlecht

Play-off maç tarihleri

İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak.

Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.