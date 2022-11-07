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UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri
- 07.11.2022 - 16:00
- Güncelleme : 07.11.2022 - 16:26
UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından play-off turu kuraları çekildi.
Temsilcimiz Trabzonspor, play-off turunda İsviçre ekibi Basel ile eşleşti.
Bu turda bilindiği gibi aynı ülkelerin takımları eşleşemiyor. Grubunu ikinci bitiren ekiplerle UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan takımlar, son 16 bileti almak için mücadele edecek.
Bu turun galipleri ise aralarında Başakşehir ve Sivasspor'un da aralarında bulunduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek.
Avrupa Ligi üçüncüleri: Trabzonspor, Bodo Glimt, AEK Larnaca, Ludogorets, Braga, Sheriff, Lazio, Qarabağ
Konferans Ligi ikincileri: Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan, Dnipro-1, Gent, Cluj, Basel
İşte eşleşmeler
Trabzonspor - Basel
Qarabağ - Gent
Lazio - Cluj
Bodo Glimt - Lech Poznan
Braga - Fiorentina
AEK Larnaca - Dnipro-1
Sheriff - Partizan
Ludogorets - Anderlecht
Play-off maç tarihleri
İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak.
Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.