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    UEFA ülke sıralamasında son durum

    UEFA ülke sıralamasında son durum

    Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülke sıralamasında son durum belli oldu. Temsilcilerimiz toplamda 4 puan alırken Türkiye 17. sırada kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 09:26
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    Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında son yıllarda alınan kötü sonuçlarla 17. sıraya kadar geriledi.

    Sıralamada geriye düşen ülkeler büyük turunuvalara direkt katılım hakkını kaybediyor. Bu nedenle UEFA Ülkeler Sıralaması'nda en az 15. sıraya yükselmemiz gerekiyor.

    Bu hafta oynanan Avrupa maçlarında temsilcimiz Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olurken Galatasaray evinde Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise deplasmanda Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı.

    UEFA ülke sıralamasında son durum #1

    4 PUAN YETERLİ DEĞİL

    Bu sonuçların ardından Avrupa'da bu hafta 4 puan topladık. Alınan 4 puan ne yazık ki sıralamada yükselmemize yeterli değil. Şu anda ülke puanı sıralamasında Hırvatistan ve Güney Kıbrıs'ın gerisinde 18. sırada bulunuyoruz.

    Bu sezon alınacak puanlar 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.

    UEFA ülke sıralamasında son durum #2

    İLK 15'E GİRMEMİZ LAZIM

    Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız. İşte UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:

    1. İngiltere
    2. İspanya
    3. İtalya
    4. Almanya
    5. Portekiz
    6. Fransa
    7. Hollanda
    8. Avusturya
    9. İskoçya
    10. Rusya
    11. Ukrayna
    12. Sırbistan
    13. Belçika
    14. İsviçre
    15. Hırvatistan
    16. Güney Kıbrıs
    17. Çekya
    18. Türkiye
    19. İsveç
    20. Norveç

    UEFA ülke sıralamasında son durum #3

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