Vitor Pereira'dan Olympiakos sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, futbolcularla yaptığı toplantıda derbi maçının geride kaldığını ve Olympiakos'u evlerinde yenmeleri gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe için ligde son 4 maçta alınan 1 beraberliğin ardından Galatasaray karşılaşmasının önemi iyice artmıştı. Her ne kadar Ali Koç tersini söylese de alınacak bir yenilgi, Vitor Pereira’nın sonunu getirebilirdi.

Portekizli çalıştırıcı, sezon başında asla vazgeçmediği 3’lü savunma inadını derbide bir kenara bıraktı, sarı-lacivertliler 52 bin rakip taraftarın önünde, hem de 10 kişi kalmışken galibiyete uzandı.

Fenerbahçeli futbolcuların, 4 defanslı yeni sistemde daha rahat ettiklerini hocalarına söylediği, Pereira’nın da şimdilik yola bu yeni dizilişle devam etmeyi planladığı kaydedildi.

"DERBİ GERİDE KALDI"

Portekizli teknik adam, dünkü antrenmanda oyuncularına bir konuşma yaparak Olympiakos mücadelesinin önemini hatırlattı.

Vitor Pereira, “Galatasaray karşısında çok kritik bir galibiyet aldık. Ligde iddialı olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Bizim için puan farkının önemi yok, sonuna kadar bu savaşı vereceğiz. Çok güzel bir zafer elde ettik ancak bizim için artık derbi geride kaldı. Önümüze bakmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"OLYMPIAKOS'U KENDİ EVİNDE YENELİM"

53 yaşındaki çalıştırıcı, “Şimdi sıra Avrupa’da da iddiamızı sürdürmeye geldi. Antwerp galibiyetimiz ve diğer maçta alınan sonuçlarla avantajlı bir konuma geldik. Kalan iki maçımızı kazanırsak ilk iki içerisinde yer alırız. Olympiakos’a kendi evimizde acı bir şekilde kaybettik. Onlardan hem rövanşı alalım hem de puan tablosunda önlerine geçerek son maçlar öncesi ipleri elimize alalım.” diye konuştu.