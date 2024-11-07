Yunus Akgün'den Tottenham'a harika gol
Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün harika bir gole imza attı.

Yunus, maçın 6. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

4 MAÇTA DA GOL ATTI

Yunus Akgün, bu golle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 4'e çıkardı. Hücum oyuncusu, Avrupa Ligi'ndeki her maçta gol sevinci yaşadı.

Başarılı futbolcu; PAOK, Rigas, Elfsborg ve Tottenham maçında fileleri havalandırdı.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)

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Emre Çalışkan
Editor