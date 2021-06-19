EURO 2020 F Grubu'nda Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup ederek gruptaki ilk puanını aldı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz'le Almanya karşı karşıya geldi.

Maça baskılı başlayan Almanya 5. dakikada topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle kaleye giden top, gol değeri kazanmadı.

19. dakikada sahneye çıkan Cristiano Ronaldo attığı 60 metrelik depar ile pozisyona girdi ve topu ağlara gönderdi.

Ancak Almanya, baskılarını sürdürdü ve Ruben Dias ile Guerreiro'nun kendi kalesine attığı gollerle devre arasına 2-1 önde gitti.

Almanya, Portekiz'i 4 golle mağlup etti FOTO GALERİ



ALMANLAR PORTEKİZ'E 4 GOL ATTI

İkinci yarıda da rakip kelede bol pozisyonlara giren Almanya 51. dakikada Havertz'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

60. dakikada ise Gosens topu ağlara göndererek Almanya'nın dördüncü golünü attı.

67. dakikda Portekiz Diego Jota ile farkı tekrar ikiye indirse de farkı indirmeye yetmedi.

GRUPTA SON DURUM

Grupta saat 16:00'da oynanan maçta Fransa ile Macaristan 1-1 berabere kalmıştı. Almanya bu skorla puanını 3'e yükselterek ikinci sıraya çıktı.

Grupta Fransa'nın 4, Almanya'nın 3, Portekiz'in 3 ve Macaristan'ın 1 puanı bulunuyor.

Gruplarda son hafta, Almanya Macaristan'la, Fransa ise Portekiz'le karşı karşıya gelecek.