EURO 2024 elemeleri D Grubu'nda puan durumu: Üçlü averaj ihtimali var

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında ağırladığı Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, puanını 16 yaptı ve 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.
Ay-Yıldızlılar gruptaki 8. ve son müsabakasında 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
D Grubu'ndaki diğer maçta ise Galler, konuk ettiği Hırvatistan'ı 2-1'lik skorla yenerek zor duruma soktu.
6 maç oynayan takımlardan Galler, bu sonuçla birlikte 10 puana yükselerek Hırvatistan'ı yakaladı ve averajla önüne geçti.
Puan durumu:
Üçlü averaj ihtimali
16 puanı bulunan Ay-Yıldızlıların son maçında Galler'e yenilmesi ve üç takımın da grupları 16 puanla tamamlaması halinde Türkiye yine gruptan çıkmış olacak.
Üçlü averaj durumunda Türkiye ve Hırvatistan'dan toplamda 7 puan alan Galler ilk sırada, 6 puan alan Türkiye ikinci sırada, 4 puan alan Hırvatistan ise üçüncü sırada olacak.
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