Hırvatistan Letonya'yı farklı geçti UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci hafta maçında Hırvatistan, konuk ettiği Letonya'yı 5-0 mağlup etti.

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Hırvatistan, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci hafta maçında Letonya'yı ağırladı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Bruno Petkovic'in golüyle öne geçen Hırvatistan, 13. dakikada Ivanusec ile farkı ikiye çıkardı.

44. dakikada Bruno Petkovic bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi.

Rüzgar ikinci yarıda da dinmedi

İkinci yarıda temposunu düşürmeyen Hırvatistan, 68. dakikada Kramaric'le skoru 4-0'a getirdi.

78. dakikada Pasalic sahneye çıktı ve skoru 5-0 olarak ilan etti.

Hırvatistan bu sonuçla üçüncü maçında ikinci galibiyetini alarak 7 puana yükseldi, Letonya ise henüz puanla tanışamadı.

Hırvatistan grupta bir sonraki maçını pazartesi günü Ermenistan deplasmanında oynarken Letonya ise Galler'i konuk edecek.