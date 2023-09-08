A Milli Takım, Ermenistan'la berabere kaldı A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

ensonhaber.com

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci mücadelesinde Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız ile Oleksandr Petrakov'un ekibi Ermenistan, İtalyan hakem Daniel Orsato'nun düdük çaldığı maçta Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maç karşılıklı gollere sahne oldu

Karşılıklı pozisyonlara sahne olan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının 49. dakikasında Ermenistan, Dashyan'la bulduğu golle öne geçti. 88. dakikada ilk milli maçına çıkan Bertuğ Yıldırım, skoru dengeledi.

Öte yandan sarı kart gören Merih Demiral, cezalı duruma düştü. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Maç fazlasıyla liderliğe devam ediyoruz

Bu sonuçla milliler puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Ermenistan ise 7'ye yükseltti.

5 takımlı grupta gelecek haftayı BAY geçecek olan ay-yıldızlılar, bir sonraki maçını 12 Ekim'de Hırvatistan deplasmanında oynayacak.