İspanya, Güney Kıbrıs'a gol yağdırdı İspanya, EURO 2024 elemelerinde konuk ettiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 6-0'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri A grubu karşılaşmasında İspanya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gavi, 33. dakikada Merino, 70. dakikada Joselu, 73 ve 83. dakikalarda Ferran Torres ile 77. dakikada Baena attı.

16 yaşındaki Yamal tarihe geçti

16 yaşındaki Lamine Yamal, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve İspanya A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk 11'de maça çıkan en genç futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından grupta 9 puana yükselen İspanya, gruptaki bir sonraki maçında İskoçya ile karşılaşacak.

Puanı bulunmayan Güney Kıbrıs ise Norveç'i konuk edecek.