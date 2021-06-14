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    İspanya, İsveç'le golsüz berabere kaldı

    İspanya, İsveç'le golsüz berabere kaldı

    EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, Sevilla'da oynadığı mücadelede İsveç ile 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 23:57
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 00:01
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    EURO 2020'de gecenin son maçı da sona erdi. E Grubu'nda İspanya, Sevilla kentinde İsveç'i ağırladı.

    İki takım da pozisyonlar bulurken, İspanya ilk yarıda net bir gol pozisyonundan yararlanamazken, İsveç net bir pozisyon yakalayamadı.

    Rakibine ilk yarıda üstünlük sağlayan İspanya ilk yarıda golü bulamadı ve devre arasına 0-0'lık beraberlikle gidildi.

    GOLSÜZ BERABERE BİTTİ

    İkinci yarıda üstünlüğünü kaybeden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

    Pozisyon açısından kısır geçen mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

    İspanya-İsveç maçından kareler FOTO GALERİ

    İspanya, İsveç le golsüz berabere kaldı #1

    İspanya, İsveç le golsüz berabere kaldı #2

    İspanya, İsveç le golsüz berabere kaldı #3

    İspanya, İsveç le golsüz berabere kaldı #4

    İspanya, İsveç le golsüz berabere kaldı #5

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