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Avrupa Şampiyonası



İtalya, EURO 2024 biletini son maçta aldı

İtalya, EURO 2024 biletini son maçta aldı Son turnuvanın şampiyonu olan İtalya, EURO 2024 Elemeleri'nin son maçında Ukrayna ile golsüz berabere kalarak rakibine ikili averajda üstünlük sağladı ve Almanya biletini elde etti.