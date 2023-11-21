İtalya, EURO 2024 biletini son maçta aldı

ensonhaber.com
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri C Grubu sekizinci ve son maçında İtalya, Almanya'da Ukrayna'ya konuk oldu.
Mücadelede gol sesi çıkmazken oynadığı 8 maçta 14 puan toplayan İtalya, aynı puana sahip Ukrayna'yı ikili averajla geride bıraktı ve Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak olan EURO 2024 finallerine gitmeye hak kazandı.
İtalyanlar, eylül ayında oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
Grubun lideri İngiltere oldu
Grubun diğer maçında Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kalan İngiltere, 20 puanla grubu lider tamamladı.
Kovid-19 salgını sebebiyle 2021 yılında oynanan EURO 2020'de İtalya, şampiyonluğa ulaşmıştı.
Almanya biletini alan İtalya, üst üste 8. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış