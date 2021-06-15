Macaristan-Portekiz maçında tribünlerde renkli görüntüler oluştu

EURO 2020 F Grubunda oynanan Macaristan-Portekiz maçında tribünler coşkuyla maçı takip etti.

Geçen sene koronavirüs nedeniyle turnuva bir yıl ertelenmişti. Bu sezon da maçlar virüs gölgesine seyircisiz oyanandı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası coşkulu maçlarla devam ediyor. F Grubu'nda Macaristan'la Portekiz, karşı karşıya...

TRİBÜNLERDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

EURO 2020'de belirli sayıda seyirci maçları takip edebiliyor. Macaristan-Portekiz maçında seyirciler renkli görüntüler oluşturdu.

Maç öncesinde taraftarlar kerografi gösterisi de gerçekleştirdi.

ŞAMPİYONANIN EN ZOR GRUBU

Coşkulu geçen bu karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

EURO 2020'nin en zorlu grubu olarak gösterilen F Grubunda, bu maçı kazanan büyük bir avantaj elde edecek.