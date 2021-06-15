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    Macaristan-Portekiz maçında tribünlerde renkli görüntüler oluştu

    Macaristan-Portekiz maçında tribünlerde renkli görüntüler oluştu

    EURO 2020 F Grubunda oynanan Macaristan-Portekiz maçında tribünler coşkuyla maçı takip etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 19:42
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    Geçen sene koronavirüs nedeniyle turnuva bir yıl ertelenmişti. Bu sezon da maçlar virüs gölgesine seyircisiz oyanandı.

    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası coşkulu maçlarla devam ediyor. F Grubu'nda Macaristan'la Portekiz, karşı karşıya...

    TRİBÜNLERDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

    EURO 2020'de belirli sayıda seyirci maçları takip edebiliyor. Macaristan-Portekiz maçında seyirciler renkli görüntüler oluşturdu.

    Maç öncesinde taraftarlar kerografi gösterisi de gerçekleştirdi.

    Macaristan-Portekiz maçında tribünlerde renkli görüntüler oluştu #1

    ŞAMPİYONANIN EN ZOR GRUBU

    Coşkulu geçen bu karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

    EURO 2020'nin en zorlu grubu olarak gösterilen F Grubunda, bu maçı kazanan büyük bir avantaj elde edecek.

    Macaristan-Portekiz maçından kareler FOTO GALERİ

    Macaristan-Portekiz maçında tribünlerde renkli görüntüler oluştu #2

    Macaristan-Portekiz maçında tribünlerde renkli görüntüler oluştu #3

    Macaristan-Portekiz maçında tribünlerde renkli görüntüler oluştu #4

    Macaristan-Portekiz maçında tribünlerde renkli görüntüler oluştu #5

    Macaristan-Portekiz maçında tribünlerde renkli görüntüler oluştu #6

    Macaristan-Portekiz maçında tribünlerde renkli görüntüler oluştu #7

    Macaristan-Portekiz maçında tribünlerde renkli görüntüler oluştu #8

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