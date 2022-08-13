Petrol
97.92
-1.69%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
438.287
1.55%
BTXN Coin
7.01
-6.78%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C
    Merve Tuncel tarihi başarıya imza attı

    Merve Tuncel tarihi başarıya imza attı

    Merve Tuncel, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde 3. olarak büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan ilk Türk kadın yüzücü olmanın gururunu yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2022 - 02:00
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 02:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İtalya'nın başkenti Roma'da Avrupa Yüzme Şampiyonası devam ediyor.

    Şampiyona'dan ise gurur veren bir haber geldi.

    Kadınlar 800 metre serbestte Türkiye'yi, Merve Tuncel ve Deniz Ertan temsil etti. Tuncel ve Ertan'ın yarıştığı final müsabakasında heyecan doruktaydı.

    Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk Türk kadın yüzücü

    Merve Tuncel, 8 dakika 24 saniye 33 ile üçüncü oldu. Milli sporcu, böylece büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk Türk kadın yüzücü oldu.

    Merve Tuncel tarihi başarıya imza attı #1

    "İdollerimle yarışmak heyecan vericiydi"

    Tarihi başarının ardından duygularını ifade eden Tuncel, "İdollerimle beraber yarışmak gerçekten çok heyecan vericiydi. Üçüncülük kürsüsünde onlarla beraber madalya almak ayrıca benim için bir tecrübe oldu. Bu şekilde bir sonuç aldığım için çok mutluyum" diye konuştu.

    Deniz Ertan da 8 dakika 24 saniye 94 ile dördüncü sırayı aldı.

    Merve Tuncel tarihi başarıya imza attı #2

    Merve Tuncel tarihi başarıya imza attı #3

    Merve Tuncel tarihi başarıya imza attı #4

    Merve Tuncel tarihi başarıya imza attı #5


    İlginizi Çekebilir

    Huzursuz bacak sendromu nasıl önlenir
    Sağlık

    Huzursuz bacak sendromu nasıl önlenir

    Akçakoca sahili doğal fotoğraf stüdyosu oldu
    Yaşam

    Akçakoca sahili doğal fotoğraf stüdyosu oldu

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir