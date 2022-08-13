Merve Tuncel tarihi başarıya imza attı

Merve Tuncel, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde 3. olarak büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan ilk Türk kadın yüzücü olmanın gururunu yaşadı.

İtalya'nın başkenti Roma'da Avrupa Yüzme Şampiyonası devam ediyor.

Şampiyona'dan ise gurur veren bir haber geldi.

Kadınlar 800 metre serbestte Türkiye'yi, Merve Tuncel ve Deniz Ertan temsil etti. Tuncel ve Ertan'ın yarıştığı final müsabakasında heyecan doruktaydı.

Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk Türk kadın yüzücü

Merve Tuncel, 8 dakika 24 saniye 33 ile üçüncü oldu. Milli sporcu, böylece büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk Türk kadın yüzücü oldu.

"İdollerimle yarışmak heyecan vericiydi"

Tarihi başarının ardından duygularını ifade eden Tuncel, "İdollerimle beraber yarışmak gerçekten çok heyecan vericiydi. Üçüncülük kürsüsünde onlarla beraber madalya almak ayrıca benim için bir tecrübe oldu. Bu şekilde bir sonuç aldığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Deniz Ertan da 8 dakika 24 saniye 94 ile dördüncü sırayı aldı.