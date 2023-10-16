Milli futbolcular EURO 2024 biletini horonla kutladı Letonya'yı 4-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, EURO 2024 biletini garantiledi. Futbolcularımız bu başarıyı soyunma odasında horonla kutladı.

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ensonhaber.com

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

Ay-Yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 58'de Yunus Akgün, 83 ile 90+2'de Cenk Tosun ve 87'de Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bu sonuçla grupta 5. galibiyetini alan milliler puanını 16'ya çıkardı ve son maçlar öncesinde Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024 biletini almayı garantiledi.

Horonlu kutlama

Letonya mücadelesinin ardından futbolcularımız elde edilen başarıyı horon oynayarak kutladı.

6. kez Avrupa Şampiyonası'ndayız

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez mücadele edecek.

Milliler, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk kez 1996'da boy gösterdi, İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'ya gol atamadan ve puan alamadan grup aşamasında veda etti.

Türkiye, EURO 2000'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada 4 puanla gruptan çıkan milliler çeyrek finalde ise Portekiz'e elendi.

Ay-yıldızlılar şampiyona tarihindeki en büyük başarısına ise 2008'de imza attı.

İsviçre ve Avusturya'da organize edilen EURO 2008'de yarı final oynayan milli takım büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Almanya'ya mağlup olarak elenmesine rağmen unutulmaz bir performans sergiledi.

A Milli Takım, EURO 2016 ve EURO 2020'ye ise grup aşamasında veda ederek beklentilerin uzağında kaldı.