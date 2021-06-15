Ronaldo, Avrupa Şampiyonalarında gol kralı oldu

Cristiano Ronaldo, attığı iki golle Avrupa Şampiyonalarında en çok gol atan futbolcu oldu.

EURO 2020 tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu ilk maçında Macaristan ile Portekiz karşı karşıya geldi.

3-0 biten karşılaşmada Portekiz 3 puanın sahibi oldu. Maçta golleri 83. dakikada Guerreiro ve 86 ve 93. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

Ronaldo attığı iki golle maçın yıldızı oldu ve maçın adamı seçildi.

RONALDO, AVRUPA ŞAMPİYONALARININ GOL KRALI

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012 ve 2016'da mücadele eden ve 9 kez ağları sarsan Ronaldo, EURO 2020'de de Macaristan karşısında 3 gol atarak Fransız efsanesi Michel Platini'yi geride bırakarak şampiyona tarihinin en golcü futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi.

5 TURNUVADA GOL SEVİNCİ YAŞAYAN TEK FUTBOLCU

36 yaşındaki yıldız ayrıca, 5 farklı turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu olarak tekrarlanması zor bir başarıya imza attı.

Milli formayla çıktığı 175 maçta 106 gol kaydeden Ronaldo, EURO 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da ise üçer kez ağları sarsmıştı.