Euro
10.3784
1.08%
Dolar
8.5564
1.03%
Altın
511.1
0.57%
Borsa
1.443
-0.8%
Bitcoin
342.494
2.87%
EXEN Coin
32.88
0.73%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C
    Ronaldo, Avrupa Şampiyonalarında gol kralı oldu

    Ronaldo, Avrupa Şampiyonalarında gol kralı oldu

    Cristiano Ronaldo, attığı iki golle Avrupa Şampiyonalarında en çok gol atan futbolcu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 21:10
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 21:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    EURO 2020 tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu ilk maçında Macaristan ile Portekiz karşı karşıya geldi.

    3-0 biten karşılaşmada Portekiz 3 puanın sahibi oldu. Maçta golleri 83. dakikada Guerreiro ve 86 ve 93. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

    Ronaldo attığı iki golle maçın yıldızı oldu ve maçın adamı seçildi.

    Ronaldo, Avrupa Şampiyonalarında gol kralı oldu #1

    RONALDO, AVRUPA ŞAMPİYONALARININ GOL KRALI

    Daha önce EURO 2004, 2008, 2012 ve 2016'da mücadele eden ve 9 kez ağları sarsan Ronaldo, EURO 2020'de de Macaristan karşısında 3 gol atarak Fransız efsanesi Michel Platini'yi geride bırakarak şampiyona tarihinin en golcü futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi.

    Macaristan-Portekiz maçından kareler FOTO GALERİ

    Ronaldo, Avrupa Şampiyonalarında gol kralı oldu #2

    5 TURNUVADA GOL SEVİNCİ YAŞAYAN TEK FUTBOLCU

    36 yaşındaki yıldız ayrıca, 5 farklı turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu olarak tekrarlanması zor bir başarıya imza attı.

    Milli formayla çıktığı 175 maçta 106 gol kaydeden Ronaldo, EURO 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da ise üçer kez ağları sarsmıştı.

    Ronaldo, Avrupa Şampiyonalarında gol kralı oldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir