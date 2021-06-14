Cristiano Ronaldo, basın toplantısında önündeki kolaları kaldırarak, 'su için' mesajı verdi.

EURO 2020 nefes kesen maçlarla devam ediyor. Saha içindeki olaylar kadar saha dışında da dikkat çeken olaylar yaşanıyor.

Portekiz'in Macaristan ile oynayacağı maç öncesinde Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısındaki hamlesi gündem oldu.

KOLA ŞİŞELERİNİ KALDIRDI

Yıldız oyuncu teknik direktörüyle geldiği basın toplantısında yerine oturduktan sonra önündeki kola şişelerini kaldırdı.

Ronaldo, sonrasında diğer tarafındaki su şişesini gösterdi ve 'su için' mesajı verdi.

Ronaldo'dan basın toplantısında 'kola içemeyin' mesajı İZLE