Vincenzo Montella: Genel olarak oyundan memnunum Macaristan'a karşı Türkiye'nin başında ilk yenilgisini yaşayan Vincenzo Montella, "İkinci yarı yüzde 70 topa sahip olma oranıyla oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik sadece gol atamadık. Genel olarak oyundan memnunum" dedi.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Türkiye, deplasmanda Macaristan ile oynadığı özel maçta rakibine 1-0 yenildi.

Ay-Yıldızlılar böylelikle İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk yenilgisini yaşamış oldu.

"Genel olarak oyundan memnunum"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Montella, "Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Oyuncularımızın verdiği reaksiyon çok iyiydi. Plana sadık kaldılar. İkinci yarı yüzde 70 topa sahip olma oranıyla oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik sadece gol atamadık. Genel olarak oyundan memnunum. İlk yarı 2-3 net fırsatımız vardı. Son paslarda sıkıntı çektik. Bizim için üzücü olan sonucun bu şekilde olmasıydı. Maçın hakkı bu değildi. Macaristan da çok iyi bir takım. Biz de en iyisi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanırken sözlerini şöyle sürdürdü:

Macaristan'ın son maçlarına baktığınızda çok az fırsat verdik onlara. Çok memnun olduğumu söyleyebilirim, Galler maçına nazaran çok daha iyi sahada duran bir takımımız vardı. Bizim için iyi bir test oldu. Çok tempolu geçen bir maç oldu. Maçın çözümü kötü bir pozisyondan doğdu. Sadece o pozisyondan dolayı kaybettik. Çok fazla gol de kaçırdık. Futbolda bazen böyle şeyler olabiliyor. Ama önemlisi o pozisyonları bulmak, sonrasında değerlendirmek gerekiyor tabii.

Hakan Çalhanoğlu yorumu

Milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de konuşan 49 yaşındaki hoca, "Hakan'ın çok olgun bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Oyunu ne zaman hızlandırması ne zaman yavaşlatması gerektiğini biliyor. Maçı kendisi direkt yönetebildiğini herkese gösterdi. Bu andan itibaren ona da bir eleştiri gelirse bir şeyleri anlayamadığını söyleyebilirim. Gerçekten muazzam bir futbolcudan bahsediyoruz" dedi.